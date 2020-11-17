Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире

Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.

Даниил Медведев второй раз подряд обыграл немца Александра Зверева. Неделю назад россиянин оказался сильнее в финале «Мастерса» в Париже, а сейчас в Лондоне, на Итоговом чемпионате ATP повторил этот успех. Победа над Зверевым даёт Даниилу отличные шансы на выход в плей-офф.

Рублёв не нашёл ключ к подаче Надаля. Но шанс на выход из группы у россиянина всё ещё есть Теперь на Итоговом чемпионате ATP для Рублёва всё будет зависеть от поединка с Циципасом во вторник.

Первыми в Лондоне борьбу за главный приз Итогового чемпионата начали теннисисты, попавшие в группу Лондон-2020. Тим обыграл Циципаса, а Надаль – Рублёва. Отметим, что проигравшие сохраняют шансы на выход в плей-офф, и для них очень многое будет зависеть от второго раунда, в котором они встречаются друг с другом. В понедельник свои первые матчи сыграли представители квартета Токио-1970. В матче Джокович – Шварцман сенсации не произошло. Первая ракетка мира по итогам этого сезона – серб Новак Джокович уверенно одержал победу – 6:3, 6:2.

Состав участников второго матча дня полностью повторял финальную пару недавнего «Мастерса» в Париже. 8 дней назад россиянин Даниил Медведев одержал победу и завоевал в итоге титул, отыгравшись со счёта 0:1 по сетам в поединке с немцем Александром Зверевым. И вот сейчас эти же игроки встретились в первом туре группового этапа Итогового чемпионата в Лондоне. Победа Медведева в Париже была второй из семи состоявшихся встреч между этими игроками. Даниил также выиграл финал «Мастерса» в Шанхае-2019, но зато уступил в 5 других поединках, включая групповой этап прошлогоднего Итогового. Тогда россиянин проиграл вообще все три матча в Лондоне, и сейчас, перед стартом второго для себя Итогового чемпионата очень осторожно говорил о своих перспективах на турнире: «С первой же игры хочу продемонстрировать хороший теннис и постараться выиграть как можно больше поединков».

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал? По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.

По мнению многих экспертов поединок Зверев – Медведев должен был стать центральным в этой группе. Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков вообще считает, что победитель этого матча практически гарантирует себе выход из группы: «Это был хороший жребий для Медведева. Ему по силам выйти в полуфинал. В Париже он легко обыграл Шварцмана и провёл отличный матч со Зверевым. На Итоговом первый матч – самый сложный, так что многое для Даниила будет зависеть от того, как он проведёт эту встречу. Думаю, что победитель матча Зверев – Медведев выйдет из группы».

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Начало матча изобиловало ошибками со стороны обоих теннисистов. Они никак не могли справиться с волнением и наладить свою игру. Особенно непросто пришлось Звереву, у которого совершенно не шла своя подача – он сделал за партию 6 двойных. Три из них пришлись на 2-й гейм, когда Медведев сделал обратный брейк – 1:1. После этого и Даниил, и Александр продолжили добираться до брейк-пойнтов практически в каждом гейме, но не реализовывали их. Наконец при счёте 3:2 Медведев дожал соперника и вырвался вперёд. После этого россиянин сыграл чуть более собранно, чем соперник, и довёл партию до победы в тягучей и затяжной борьбе – 6:3 за 51 минуту.

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Во второй партии теннисисты продолжили действовать в том же ключе, как и в концовке предыдущего сета. Медведев атаковал и увереннее играл, а Зверев больше ошибался. В итоге в 7-м гейме Даниил добился брейка. А затем россиянин позволил себе исполнить подачу с руки, чем полностью обескуражил чемпиона Итогового турнира ATP 2018 года. Матч завершился за полтора часа – 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Для Даниила это первая победа на итоговой восьмёрке за два сезона. Да и вообще представитель России на этом турнире не выигрывал матчи с 2009 года. Последний раз это сделал Николай Давыденко.

Теперь в среду Джокович сыграет с Медведевым, а Шварцман – со Зверевым. Каковы шансы Даниила на выход из группы? Как и говорил Чесноков, победа над Зверевым для Медведева была очень важна. Теперь Даниилу надо постараться вырвать хотя бы один сет в матче с сербом и обыграть аргентинца. Это россиянину вполне по силам.