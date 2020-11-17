«Лучше работу найдите». Анастасия Потапова резко ответила подписчику

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка в купальнике радуется солнечному дню.

В комментарии один из подписчиков предъявил претензии теннисистке: «Тренируйся играть лучше, а не на пляжах валяйся. А то как поставлю на тебя — обязательно проиграю. А как поставлю против — ты, как назло, побеждаешь. Нужно быть стабильным игроком, а с тобой как на качелях...»

В ответ Потапова написала: «А вы лучше работу найдите, а не ставьте».

Примечательно, что лайк под комментарием Анастасии поставила её коллега Яна Сизикова, которая подозревается в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Следователей привлёк матч Сизиковой и Бренгл в матче первого круга парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг.