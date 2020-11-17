Камельзон — о матче Медведев-Зверев: это худшее, что я видел за последнее время

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в первом раунде Итогового чемпионата АТР.
«Это худшее, что я видел за последнее время. Если стремились к итоговому турниру, чтобы так играть, то лучше вообще бы турнира не было. Сам турнир упакован в хорошую скорлупу, пропала интрига спектакля. Если нет зрителя, то хотя бы игру покажите достойную. Зверев в одном гейме дал три двойные! У меня десятилетний ребёнок три двойные в одном гейме не даёт. Что это тогда за мастер? За что он получает большие деньги?
Не понравилась игра моего любимого Медведева. Я хочу, чтобы человек, который выступает под флагом России, соответствовал этому. А он просто играл в свою игру. Это был очень скучный матч, не было ни интриги, ни борьбы. Отметить могу только победу Медведева, он молодец. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев одолел немца Александра Зверева в матче первого раунда Итогового чемпионата АТР со счётом 6:3, 6:4.
- 17 ноября 2020
-
11:59
-
11:50
-
11:45
-
10:41
-
10:11
-
09:50
-
09:28
-
09:18
-
09:00
-
02:06
-
01:48
-
01:25
-
00:48
- 16 ноября 2020
-
21:24
-
21:04
-
20:52
-
19:36
-
18:36
-
17:01
-
16:06
-
14:53
-
14:48
-
12:27
-
12:01
-
11:53
-
11:04
-
10:56
-
10:52
-
10:30
-
09:33
-
08:39
-
08:30
-
08:28
-
04:32
-
02:33