Камельзон — о матче Медведев-Зверев: это худшее, что я видел за последнее время

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в первом раунде Итогового чемпионата АТР.

«Это худшее, что я видел за последнее время. Если стремились к итоговому турниру, чтобы так играть, то лучше вообще бы турнира не было. Сам турнир упакован в хорошую скорлупу, пропала интрига спектакля. Если нет зрителя, то хотя бы игру покажите достойную. Зверев в одном гейме дал три двойные! У меня десятилетний ребёнок три двойные в одном гейме не даёт. Что это тогда за мастер? За что он получает большие деньги?



Не понравилась игра моего любимого Медведева. Я хочу, чтобы человек, который выступает под флагом России, соответствовал этому. А он просто играл в свою игру. Это был очень скучный матч, не было ни интриги, ни борьбы. Отметить могу только победу Медведева, он молодец. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев одолел немца Александра Зверева в матче первого раунда Итогового чемпионата АТР со счётом 6:3, 6:4.