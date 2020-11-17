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Камельзон — о матче Медведев-Зверев: это худшее, что я видел за последнее время

Камельзон — о матче Медведев-Зверев: это худшее, что я видел за последнее время
Теннис / ATP 0

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в первом раунде Итогового чемпионата АТР.

«Это худшее, что я видел за последнее время. Если стремились к итоговому турниру, чтобы так играть, то лучше вообще бы турнира не было. Сам турнир упакован в хорошую скорлупу, пропала интрига спектакля. Если нет зрителя, то хотя бы игру покажите достойную. Зверев в одном гейме дал три двойные! У меня десятилетний ребёнок три двойные в одном гейме не даёт. Что это тогда за мастер? За что он получает большие деньги?

Не понравилась игра моего любимого Медведева. Я хочу, чтобы человек, который выступает под флагом России, соответствовал этому. А он просто играл в свою игру. Это был очень скучный матч, не было ни интриги, ни борьбы. Отметить могу только победу Медведева, он молодец. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев одолел немца Александра Зверева в матче первого раунда Итогового чемпионата АТР со счётом 6:3, 6:4.

Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире
Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.
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