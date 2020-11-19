Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР

Российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне и вышел в полуфинал первым из группы «Токио». Во втором туре Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Медведев подал 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Джокович трижды подал навылет, 5 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Вне зависимости от результата матча третьего тура в группе «Токио» против аргентинца Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира с первого места в квартете. Его соперником станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Новак Джокович в Лондоне.