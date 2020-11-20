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Медведев — Шварцман. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Медведев — Шварцман. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне
Теннис / ATP 0

Сегодня, 20 ноября, состоится заключительный матч третьего тура Итогового чемпионата ATP в Лондоне в группе «Токио». На корт выйдут четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и аргентинец Диего Шварцман. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

По личным встречам впереди Медведев, который четырежды обыграл Шварцмана в официальных матчах. Диего ни разу не выигрывал у Даниила.

С турнирной точки зрения, матч ничего не решает. Медведев, который второй год подряд выступает на соревнованиях, где собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона, уже досрочно вышел в полуфинал, обыграв Александра Зверева и Новака Джоковича. Дебютант турнира Шварцман потерпел два поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Шварцман в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.

Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна
В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.
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