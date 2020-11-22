Исторический камбэк Медведева в матче с Надалем в видеообзоре полуфинала ATP Finals
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинальном матче он нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
Видеообзор победы Медведева над Надалем в полуфинале Итогового чемпионата АТР.
Даниил впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа. Он стал третьим российским теннисистом, вышедшим в финал Итогового турнира. Ранее это удалось Евгению Кафельникову (1997 год) и Николаю Давыденко (в 2008 году играл в финале, в 2009-м — завоевал титул).
В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который ранее обыграл серба Новака Джоковича.
Медведев прошёл Надаля! Русский теннисист – в финале Итогового турнира. Болеем, ждём!
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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