Тарпищев: Медведев управлял игрой, а Надаль пытался её взломать

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР. В трёх сетах россиянин обыграл Рафаэля Надаля из Испании — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.



«Первый сет сложился не так, как должен был. В трёх геймах Даниил имел преимущество, но провалил свою подачу. Нервная система не выдержала, это нормально, Надаль потом свою подачу провалил. Но даже в проигранном первом сете очков Медведев выиграл больше, он управлял игрой, а Надаль пытался её взломать. Нервная система у всех иногда скачет. Тим поменьше, но тоже подвержен.



Медведев во всех матчах направлял игру по своему сценарию. Самое приятное, что функционально он выглядел лучше соперников. Даня больше имел шансов за счёт риска в брейк-поинтах в ходе всего турнира. Да, с Надалем было два спада, но разумный риск позволил ему доломать Надаля.



Хороший матч, это большой знак плюс. Учитывая его функциональную подготовку, думаю, он успеет восстановиться. Тим в ходе турнира тоже наелся. Тим сейчас, пожалуй, теннисист номер один за счёт того, что у него стабильная нервная система. Он попадает удары в экстренных ситуациях. Надо это учитывать во время игры. Матч будет равным. Главное для Дани — избежать перепадов. По игре всё хорошо, Медведев способен выигрывать. По моторности он не слабее, а в риске преуспевает», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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