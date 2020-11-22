Глава АТР – о новой реформе: нужно работать вместе и больше думать о наших болельщиках

Глава АТР Андреа Гауденци рассказал о важности новой большой реформы по объединение с WTA и ТБШ.



«Во-первых, речь идёт о единстве. Речь в первую очередь о том, чтобы найти способ, который позволит игрокам и турнирам гармонично взаимодействовать друг с другом и развиваться в одном направлении, вместо того чтобы тратить 90% времени на бессмысленные разговоры, которые в конечном счёте лишь отнимают энергию, время и деньги. Если каждые два года приходится говорить о формуле распределения призовых, то решить все наши проблемы в долгосрочной перспективе будет крайне непросто.



Во-вторых, необходимо сместить акцент в сторону болельщиков, ради которых в конце концов мы и работаем. Именно они покупают билеты, смотрят матчи по телевизору, читают СМИ и являются целевой аудиторией наших спонсоров. Поэтому вместо того, чтобы концентрироваться на турнирах или игроках, мне кажется, нужно больше думать о наших болельщиках и, работая сообща, постараться предложить им более качественный и интересный продукт», — приводит слова Гауденци SportsProMedia.

АТР задумала большую реформу: объединение с WTA и ТБШ и новый травяной «Мастерс»