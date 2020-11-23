Даниил Медведев впервые завоевал титул на Итоговом турнире, одержав победы во всех матчах

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. В решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты.

Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.

Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко.

В полуфинале Медведев со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл испанца Рафаэля Надаля — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль впервые за 72 матча потерпел поражение после того, как выиграл первый сет.