Финал Итогового турнира, Медведев — Тим. Россиянин бьётся в главном матче года! LIVE

Всё самое интересное и важное о воскресном финале на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

На Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне определились финалисты. Ими стали россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим. Тим уже играл в финале этого турнира в прошлом году и уступил тогда Циципасу. Для Медведева всё на этом турнире впервые. После дебюта в прошлом году он только в нынешнем розыгрыше одержал первую победу, и с тех пор никому не уступил. Выиграл в группе у трёх соперников – Зверева, Джоковича и Шварцмана и вышел в полуфинал единственным из всех участников турнира без поражений и потерь сетов. В полуфинале Даниил в трёх партиях обыграл испанца Рафаэля Надаля, которого до этого никогда не побеждал.

Финальный матч пройдёт в воскресенье, 22 ноября, в 21:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!