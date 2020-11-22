Финал Итогового турнира, Медведев — Тим. Россиянин бьётся в главном матче года! LIVE

На Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне определились финалисты. Ими стали россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим. Тим уже играл в финале этого турнира в прошлом году и уступил тогда Циципасу. Для Медведева всё на этом турнире впервые. После дебюта в прошлом году он только в нынешнем розыгрыше одержал первую победу, и с тех пор никому не уступил. Выиграл в группе у трёх соперников – Зверева, Джоковича и Шварцмана и вышел в полуфинал единственным из всех участников турнира без поражений и потерь сетов. В полуфинале Даниил в трёх партиях обыграл испанца Рафаэля Надаля, которого до этого никогда не побеждал.
Финальный матч пройдёт в воскресенье, 22 ноября, в 21:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!
Кстати, вы, наверное, не всё знаете о Данииле Медведеве. Мы собрали для вас интересные факты, чтобы вы могли познакомиться поближе с нашим финалистом Итогового.
Субботний полуфинальный день был насыщен событиями. Оба полуфинала получились трёхсетовыми, напряжёнными. Доминик Тим смог выбить из турнира 1-ю ракетку мира, а Медведев впервые в карьере победил Надаля. Читайте подробности в нашем лайве полуфиналов.
Российский теннисист впервые за 11 лет пробился в финал Итогового чемпионата ATP. До Медведева это были Евгений Кафельников и Николай Давыденко.
1. Кафельников – 1997 (финал)
2. Давыденко – 2008 (финал), 2009 (титул)
3. Медведев – 2020 (пока финал)
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