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Итоговый турнир ATP – 2020. Финал Медведев – Тим, прямая трансляция, подробности, фото, видео

Финал Медведев – Тим
Даниил Сальников
Финал Итогового турнира, Медведев — Тим. Россиянин бьётся в главном матче года! LIVE
Всё самое интересное и важное о воскресном финале на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Теннис / ATP 0

На Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне определились финалисты. Ими стали россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим. Тим уже играл в финале этого турнира в прошлом году и уступил тогда Циципасу. Для Медведева всё на этом турнире впервые. После дебюта в прошлом году он только в нынешнем розыгрыше одержал первую победу, и с тех пор никому не уступил. Выиграл в группе у трёх соперников – Зверева, Джоковича и Шварцмана и вышел в полуфинал единственным из всех участников турнира без поражений и потерь сетов. В полуфинале Даниил в трёх партиях обыграл испанца Рафаэля Надаля, которого до этого никогда не побеждал.

Итоговый чемпионат ATP – 2020. Турнирная сетка

Финальный матч пройдёт в воскресенье, 22 ноября, в 21:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!

Live Даниил Сальников

Кстати, вы, наверное, не всё знаете о Данииле Медведеве. Мы собрали для вас интересные факты, чтобы вы могли познакомиться поближе с нашим финалистом Итогового.

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12:55 Даниил Сальников

Уставший после 3-часовой битвы с Надалем, но довольный Даниил Медведев пошутил в своём «инстаграме», что он умеет улыбаться. Видимо, его упрекают, что он часто на фотографиях выглядит серьёзным.

12:48 Даниил Сальников

Субботний полуфинальный день был насыщен событиями. Оба полуфинала получились трёхсетовыми, напряжёнными. Доминик Тим смог выбить из турнира 1-ю ракетку мира, а Медведев впервые в карьере победил Надаля. Читайте подробности в нашем лайве полуфиналов.

Медведев прошёл Надаля! Русский теннисист – в финале Итогового турнира. Болеем, ждём!
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
12:43 Даниил Сальников

Российский теннисист впервые за 11 лет пробился в финал Итогового чемпионата ATP. До Медведева это были Евгений Кафельников и Николай Давыденко.

Все россияне, выходившие в плей-офф Итогового чемпионата ATP:
1. Кафельников – 1997 (финал)
2. Давыденко – 2008 (финал), 2009 (титул)
3. Медведев – 2020 (пока финал)
12:35 Даниил Сальников

Расписание заключительного дня на Итоговом чемпионате ATP. Парный финал начнётся в 18:30 по московскому времени. Медведев и Тим выйдут на корт в 21:00 мск.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Clive Brunskill/Jean Catuffe/Getty Images

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Даниил Медведев Доминик Тим •••
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