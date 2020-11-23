Камельзон – о триумфе Медведева на ATP Finals: большая победа российского спорта

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР. В трёх сетах россиянин обыграл австрийца Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.



«Конечно, это большая победа российского спорта. Мировая победа. Весь мир сидит под коронавирусом, а такие результаты показывают российские ребята. Поздравляю федерацию, болельщиков. Горжусь, что наш парень смог выиграть такой уникальный турнир, здесь собрались восемь лучших теннисистов. Четверо из них говорили на русском.

Матч был уникальным. Уровень игры был очень крутой. Всю игру вёл Медведев. Мне это понравилось больше всего. Основные качества: уникальная подача — лучшая подача в мире. Психологически устойчив. Совершенно потрясающая физическая подготовка. Если Тим уставал, то Даня нет. По всем параметрам — заслуженная победа», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Даниил стал первым за 11 лет россиянином, которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.