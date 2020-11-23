Даниил Медведев завершит год на четвёртой строчке рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 23 ноября российский теннисист Евгений Донской опустился на одну строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, выигравший Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, завершит год в статусе четвёртой ракетки мира.
Рейтинг АТР. 23 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
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20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...
111 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637...
122 (121). Евгений Донской (Россия) — 540.
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