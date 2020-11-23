Даниил Медведев завершит год на четвёртой строчке рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 23 ноября российский теннисист Евгений Донской опустился на одну строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, выигравший Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, завершит год в статусе четвёртой ракетки мира.



Рейтинг АТР. 23 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...

111 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637...

122 (121). Евгений Донской (Россия) — 540.

Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал почти 120 млн рублей.