Николай Давыденко отреагировал на победу Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP

Победитель Итогового чемпионата ATP 2009 года россиянин Николай Давыденко прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева на ATP Finals 2020 года. В финале уроженец Москвы одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
«Медведев был тактически гибок. Со своими тренерами они использовали разные тактические моменты игры с разными игроками. Получилось, что с Тимом прошла выбранная тактика, полуфинал с Надалем проходил по-другому. Он набрал оптимальную форму и реализовал всё, что нужно», — приводит слова Давыденко ТАСС.
Николай также оценил шансы Даниила на победу на турнирах «Большого шлема».
«В пятисетовых матчах сложнее держать концентрацию. И психологически, и физически сложнее держать себя более долгое время. Но мне кажется, что сейчас Медведев уже готов к этому. Физически он готов, но я не знаю, хватит ли у него моральных сил выдерживать концентрацию», — сказал Давыденко.
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