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Марат Сафин рассказал, почему решил завершить карьеру

Марат Сафин рассказал, почему решил завершить карьеру
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Марат Сафин рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Либо ты в пятерке, либо нигде. Я не хотел играть 11-й, 12-й, 20-й ракеткой. Либо всё, либо ничего. Ковыряться с детьми на непонятно каких кортах, уставать и бегать с больным коленом, это только дискредитировать себя. Как сказал один грамотный человек: «Лучше оставить спорт, чем спорт оставит тебя».

Если бы у меня не полетело колено, я бы может ещё поиграл несколько лет, но не факт. Мне уже всё это надоело, стало скучно, я перерос теннис, выгорел. У меня не было мотивации, стал проигрывать непонятно каким людям. Если не можешь обыграть Надаля, Джоковича, Федерера, то что там делать?" — сказал Сафин в эфире программы «Все на Матч» на Матч ТВ.

Бывшая первая ракетка мира Сафин завершил карьеру в 2009 году.

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