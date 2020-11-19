Победная точка Рублёва в сезоне! Он добавил себе 200 очков в рейтинг и $ 306 тыс. на счёт

В третьем раунде группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне Андрей Рублёв обыграл австрийца Доминика Тима, который к этому моменту уже гарантировал себе выход в плей-офф с 1-го места в группе «Лондон-2020». Россиянин вновь стал лидером сезона по количеству победных матчей.

Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.

Заключительный тур в группе «Лондон-2020» начался с матча Доминик Тим – Андрей Рублёв, который, увы, уже не имел турнирного значения. Австриец досрочно гарантировал выход в плей-офф с первого места, а россиянин при любом исходе не смог бы подняться выше 4-го места. Однако в поединке ещё разыгрывались 200 рейтинговых очков и $ 153 тыс. призовых. Для сравнения, чемпион турнира ATP 250 получает за победу во всём турнире (4 или 5 сыгранных матча) 250 рейтинговых очков. Что касается призовых, то после рестарта сезона, допустим, на турнире ATP 500 в Вене всё тот же Рублёв получил за титул гораздо меньше – 105 240 евро ($ 122 878 на дату финала). Кроме того, конечно же, Андрею хотелось выиграть хотя бы один матч на Итоговом чемпионате ATP и завершить сезон победной точкой.

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Рублёв и Тим встречались до этого в официальных матчах четыре раза, и последние два поединка выиграл Андрей, в том числе и в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене-2020. Ожидалось, что оба спортсмена, не имея груза турнирной ответственности, покажут свой лучший теннис. Однако в первом сете это удалось сделать только Рублёву. Уже в первом гейме россиянин сделал брейк, а следом ещё один. Счёт после его подачи стал 4:0. Доминик пытался расшатать игру россиянина укороченными, но если первые удары ещё приносили эффект, то затем Рублёв к ним приспособился и уже всё чаще удачно отвечал. В итоге первый сет закончился за 26 минут – 6:2.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Во втором сете австриец попытался прибавить. Но и Андрей не терял концентрацию и напор. При счёте 1:1 он вцепился в чужую подачу и с третьей попытки сделал брейк. Всё шло к победе россиянина в двух сетах, но неожиданно Рублёв чуть-чуть ослабил хватку, увеличился процент брака, а Тим этим сразу воспользовался – реализовал первый же брейк-пойнт за матч – 4:4. Надо отдать должное Андрею, он не расклеился после этой неудачи, собрался и добился ещё одного брейка – 6:5, а затем удачно подал на матч, завершив сезон эйсом – 6:2, 7:5 за 1 час 15 минут. Вот так лидер группы «Лондон-2020» Доминик Тим не устоял под напором россиянина.

Таким образом, Андрей Рублёв смог поставить победную точку в сезоне, выиграл у третьей ракетки мира и полуфиналиста Итогового чемпионата ATP Доминика Тима. Этот успех позволил россиянину добавить 200 очков в зачёт рейтинга и получить на свой счёт $ 306 тыс. ($ 153 тыс. за участие в групповом этапе и $ 153 тыс. за победу над Тимом.). Кроме того, Андрей опять вышел в единоличные лидеры сезона по победным матчам. Теперь у него их стало 41, а у преследователя Новака Джоковича – пока 40. Чтобы догнать Рублёва, первой ракетке мира нужно в пятницу победить Зверева.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tour.

Напомним, что это выступление Рублёва на Итоговом чемпионате ATP было дебютным. Тем не менее Андрей оставил о себе хорошее впечатление. Ему просто не хватило немного опыта. «Что касается следующего сезона Рублёва, то я считаю, что ему нужно думать о первой пятёрке, — сказал в интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев. – Ему поэтапно нужно готовиться и идти к этой цели, чтобы быть везучим теннисистом. Многое у него для этого есть. Что-то нужно совершенствовать. В принципе, он идёт по возрастающей. Просто нужно исправить некоторые ошибки, набраться опыта и класса».