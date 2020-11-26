Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» в 2020 году не состоится

27-я церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» в этом году не состоится. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказал вице-президент ФТР и исполнительный директор Русского Кубка Дмитрий Вихарев.
«В связи с известными обстоятельствами в этом году провести церемонию нет никакой возможности, хотя все мы прекрасно знаем, кто были героями в этом году и кого нужно отметить. Подчеркну, что в этом году многие спортивные мероприятия были отменены и перенесены на следующий год. Вот и наш Русский Кубок перенесён на 2021 год. Хочу пожелать всем здоровья», — сказал Вихарев.
Отметим, что Русский Кубок проводится с 1994 года. В прошлом году теннисистом года был признан Даниил Медведев, а главной командой года — сборная России в Кубке Дэвиса.
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