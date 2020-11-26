Australian Open может начаться 1 февраля

Открытый чемпионат Австралии 2021 года, вероятнее всего, начнётся 1 февраля, сообщает The Age и ряд других австралийских изданий со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом власти штата Виктория намерены добиться 14-дневного карантина для прибывших игроков перед стартовым турниром «Большого шлема».
По последней информации, игрокам всё же могут разрешить тренироваться на карантине. Ожидается, что окончательное решение по срокам проведения турнира и возможности тренировок будет принято завтра, 27 ноября.
Источник подчёркивает, что Australian Open точно не начнётся в изначально запланированные сроки (18 января). Также есть вероятность, что турнир может начаться 25 января.
Ранее стало известно, что правительство Австралии запретит спортсменам въезд в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.
- 26 ноября 2020
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
11:33
-
10:40
-
09:34
-
00:59
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:43
-
19:32
-
19:08
-
18:30
-
16:20
-
15:13
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:16
-
11:34
-
11:21
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25
-
00:08
- 24 ноября 2020
-
23:34
-
23:03
-
22:46
-
22:31
-
20:26
-
19:48
-
19:03
-
18:28