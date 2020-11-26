Фелисьяно Лопес: сделаю всё, чтобы Надаль сыграл в Мадриде

Директор турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес сообщил, что приложит все усилия для привлечения на эти соревнования второй ракетки мира Рафаэля Надаля.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы привлечь Рафу к участию в турнире в 2021 году. Я знаю, насколько важен для него грунтовый сезон. Как директор турнира в Мадриде, я буду очень счастлив, если увижу Надаля в сетке соревнований», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.

Начиная с сезона-2021 Mutua Madrid Open станет двухнедельным турниром (раньше продолжался одну неделю). В минувшем сезоне он не состоялся из-за сложной эпидемиологической ситуации в Испании. В 2019 году обладателем титула в Мадриде стал сербский теннисист Новак Джокович.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на «Ролан Гаррос» и на турнире в Акапулько.