Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Я не забыл, как играть в теннис». Энди Маррей сообщил, что хочет выступить на ОИ-2020

«Я не забыл, как играть в теннис». Энди Маррей сообщил, что хочет выступить на ОИ-2020
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о планах на 2021 год.

«Я не забыл, как играть в теннис. Знаю, что буду хорошо выступать и выигрывать большие матчи, если смогу поддерживать физическую форму и не получать травм в течение длительного периода времени. Поэтому сейчас я работаю и стараюсь обезопасить себя от каких-либо сложностей в следующем году.

Хотел бы ещё раз посоревноваться на Олимпийских играх. Это один из главных приоритетов на 2021 год. На данный момент я бы не прошёл на Олимпиаду, пришлось бы просить уайлд-кард. Знаю, что есть люди, которые считают, что я не должен их получать. Придётся подождать и посмотреть, что будет.

Если я буду в форме, постараюсь выиграть очередную медаль в Токио. Конечно, я также хотел бы ещё раз сыграть на Уимблдоне, как и на Australian Open», — приводит слова Маррея Metro.

Маррей — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Доминик Тим: я передумал и хочу сыграть на Олимпиаде в 2021 году
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020