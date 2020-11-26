«Я не забыл, как играть в теннис». Энди Маррей сообщил, что хочет выступить на ОИ-2020

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о планах на 2021 год.
«Я не забыл, как играть в теннис. Знаю, что буду хорошо выступать и выигрывать большие матчи, если смогу поддерживать физическую форму и не получать травм в течение длительного периода времени. Поэтому сейчас я работаю и стараюсь обезопасить себя от каких-либо сложностей в следующем году.
Хотел бы ещё раз посоревноваться на Олимпийских играх. Это один из главных приоритетов на 2021 год. На данный момент я бы не прошёл на Олимпиаду, пришлось бы просить уайлд-кард. Знаю, что есть люди, которые считают, что я не должен их получать. Придётся подождать и посмотреть, что будет.
Если я буду в форме, постараюсь выиграть очередную медаль в Токио. Конечно, я также хотел бы ещё раз сыграть на Уимблдоне, как и на Australian Open», — приводит слова Маррея Metro.
Маррей — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.
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