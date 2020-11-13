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Доминик Тим: я передумал и хочу сыграть на Олимпиаде в 2021 году

Доминик Тим: я передумал и хочу сыграть на Олимпиаде в 2021 году
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим передумал пропускать Олимпийские игры.

Ранее Тим заявлял, что в 2020 году не выступит на Олимпиаде в Токио, потому что не хочет пропускать домашний турнир в Кицбюэле. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы проведения Игр, которые перенесены на 2021 год, и теперь Тим уже хочет сыграть на Олимпиаде.

«Мне повезло. В этом году я бы не смог выступить на Играх из-за Кицбюэля. Если честно, я передумал. Это было мечтой — участвовать в Олимпиаде. Хотел бы сыграть там в следующем году.

Я видел эмоции Маррея и дель Потро. Может быть, я смогу сыграть на трёх Олимпийских играх в своей карьере», — приводит слова Тима журналист Николаус Финк на своей странице в «Твиттере».

Британец Энди Маррей — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро — двукратный призёр Олимпийских игр в мужском одиночном разряде.

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