Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович — о Марадоне: покойся с миром, легенда

Джокович — о Марадоне: покойся с миром, легенда
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. На своей странице в «Твиттере» серб опубликовал их совместную фотографию.

«Покойся с миром, легенда», — написал Джокович.

Посмотреть фотографию можно на странице Новака Джоковича в «Твиттере».

Марадона скончался вчера, 25 ноября. Ему было 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Сегодня, 26 ноября, в Буэнос-Айросе (Аргентина) проходит церемония прощания с футболистом.

«Марадона возвращается туда, где его место, – небо». Теннис потерял своего большого фаната
Диего Марадона был страстным теннисным болельщиком. Надаль, Сафин, дель Потро и другие мастера ракетки прощаются с легендой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020