Джокович — о Марадоне: покойся с миром, легенда

Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. На своей странице в «Твиттере» серб опубликовал их совместную фотографию.

«Покойся с миром, легенда», — написал Джокович.

Посмотреть фотографию можно на странице Новака Джоковича в «Твиттере».

Марадона скончался вчера, 25 ноября. Ему было 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Сегодня, 26 ноября, в Буэнос-Айросе (Аргентина) проходит церемония прощания с футболистом.