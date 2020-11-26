Джокович — о Марадоне: покойся с миром, легенда
Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. На своей странице в «Твиттере» серб опубликовал их совместную фотографию.
«Покойся с миром, легенда», — написал Джокович.
Посмотреть фотографию можно на странице Новака Джоковича в «Твиттере».
Марадона скончался вчера, 25 ноября. Ему было 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Сегодня, 26 ноября, в Буэнос-Айросе (Аргентина) проходит церемония прощания с футболистом.
«Марадона возвращается туда, где его место, – небо». Теннис потерял своего большого фаната
Диего Марадона был страстным теннисным болельщиком. Надаль, Сафин, дель Потро и другие мастера ракетки прощаются с легендой.
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