«Марадона возвращается туда, где его место – небо». Теннис потерял своего большого фаната

Теннисный мир никак не может прийти в себе после сообщения о смерти Диего Марадоны. Знаменитый аргентинец был не только легендой футбола. Он был страстным теннисным фанатом. Старался посещать разные турниры, в том числе и «Большого шлема». Особенно эмоционально он поддерживал сборную Аргентины в Кубке Дэвиса. Звёзды тенниса вспоминают свои встречи с легендой мирового спорта и прощаются с ним.

Джокович: надеюсь, Марадона – мой талисман На проходящем в Лондоне итоговом чемпионате АТР Новак Джокович в своём первом матче легко обыграл Томаша Бердыха – 6:3, 6:3. В следующем поединке на пути серба встанет Рафаэль Надаль.

Больше всего, конечно, скорбят по поводу ухода Марадоны аргентинские теннисисты. Как сказал довольно давно Хуан-Мартин дель Потро, «для аргентинского народа Марадона подобен другому Богу». Сам чемпион US Open-2009 в своём «твиттере» перепостил видео ATP с кадрами, где он играет в теннис с великим футболистом и сопроводил это сообщение такими словами: «Я чувствуют, что Марадона возвращается туда, где его место – небо. Для меня ты никогда не умрёшь. Покойся с миром».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Бывшая аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини разместила совместное фото с Марадоной ещё из тех времён, когда они были главными звёздами аргентинского спорта, и написала: «Нет слов, чтобы описать этот момент. Абсолютная грусть. Для меня ты будешь всегда. Я обожаю тебя, мой друг, навеки. Покойся с миром».

Для лучшего аргентинского теннисиста в настоящее время Диего Шварцмана уход Марадоны – это личная трагедия, ведь его самого даже назвали в честь знаменитого футболиста. Три недели назад, когда Марадона попал в реанимацию и ему делали операцию, Шварцман посчитал необходимым поддержать своего соотечественника и кумира детства. Во время «Мастерса» в Париже, ставя традиционный автограф победителя на телекамере, теннисист написал: «#FuerzaDiego».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Другие южноамериканские теннисисты тоже выразили свою печаль в соцсетях – чилиец Николас Массу, уругваец Пабло Куэвас, венесуэлец Даниэль Вальверду, аргентинцы Гильермо Вилас, Давид Налбандян, Хуан Монако, Карлос Берлок, Хуан-Игнасио Чела и другие. Чела даже поменял свою аватарку на траурную ленточку.

Вторая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и страстный поклонник футбола Рафаэль Надаль написал в своём «твиттере»: «Сегодня мир спорта в целом и футбола в частности опустел. Нас покинул Марадона – один из величайших спортсменов в истории. То, что он сделал в футболе, осталось с нами. Мои искренние соболезнования его семье, миру футбола и всей Аргентине». Скорбные слова написал и ещё один испанский теннисист Эмилио Санчес-Викарио, основатель знаменитой теннисной академии Санчес-Касаль.

Как известно, Марадона 7 лет играл в Италии за клуб «Наполи», поэтому неудивительно, что и в этой стране у него тоже огромная армия поклонников. В своих соцсетях дань памяти знаменитому футболисту отдали Флавия Пеннетта, Роберта Винчи, Фабио Фоньини, а официальный «Инстаграм» «Мастерса» в Риме разместил у себя видео, как Марадона праздновал в раздевалке одну из побед Фоньини на этом турнире и слушал из уст Фабио и его команды знаменитую итальянскую кричалку: «О, мама, мама, мама, ты знаешь, почему так бьётся моё сердце? Я видел Марадону, он меня любит».

Права на видео принадлежат Internazionali BNL d'Italia (ATP). Посмотреть видео можно в «инстаграме» Internazionali BNL d'Italia.

Марадона обожал посещать теннисные турниры в разных странах. Например, он посещал Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и в 2009, и в 2010 году. Встречался там и с Федерером, и с Джоковичем. Но больше всего Диего любил болеть за команду Аргентины в Кубке Дэвиса. Официальный аккаунт турнира в «твиттере» разместил очень трогательное видео, на котором видно, как страстно и эмоционально умел поддерживать своих соотечественников легенда мирового футбола: «Прощай, Диего! Матчи Кубка Дэвиса не будут такими же без тебя».

Права на видео принадлежат Davis Cup. Посмотреть видео можно в «твиттере» Davis Cup.

Одним из эпических противостояний сборной Аргентины в Кубке Дэвиса был финал в Москве-2006 со сборной России. Диего приехал в составе шумной аргентинской торсиды и был все три дня сражения главным заводилой на трибунах команды гостей. Марат Сафин тогда рассказывал, что после парного матча, в котором он и Дмитрий Турсунов обыграли аргентинцев, в раздевалке к ней подвели Марадону, который захотел познакомиться с российским теннисистом: «Я никогда не встречался с Марадоной раньше. Только видел его игру по телевизору. Наконец я лично с ним познакомился и пожал ту самую руку, которой он забил гол на чемпионате мира». Любопытно, что спустя сутки, когда Марат выиграл решающий поединок у Хосе Акасусо, он сказал, что победить ему помог именно Марадона: «Вчера он пожал мне руку, а она у него золотая. Этот фарт и передался мне».

Своё уважение и почтение к великому аргентинцу в соцсетях выразили также Карен Хачанов, Даниил Медведев, Марион Бартоли, Гарбинье Мугуруса, Борис Беккер, Кончита Мартинес, Анна Чакветадзе, Радек Штепанек, Марк Россе и многие другие.