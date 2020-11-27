Саша Бажин вошёл в команду Каролины Плишковой на сезон-2021

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая завершила сезон-2020 на шестой строчке рейтинга WTA, анонсировала начало совместной работы с немецким специалистом Сашей Бажиным.

«Команда Плишковой 2021 года», — подписала Плишкова фото, опубликованное на её странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Каролины Плишковой в «Инстаграме».

Напомним, в сентябре 2020 года Бажин прекратил сотрудничество с Даяной Ястремской, с которой работал с ноября 2019 года. Под его руководством 20-летняя украинка выиграла 15 матчей из 23.

Бажин тренировал Наоми Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс. Осаку Бажин привёл к двум трофеям на турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира.