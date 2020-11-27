Саша Бажин вошёл в команду Каролины Плишковой на сезон-2021

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая завершила сезон-2020 на шестой строчке рейтинга WTA, анонсировала начало совместной работы с немецким специалистом Сашей Бажиным.
«Команда Плишковой 2021 года», — подписала Плишкова фото, опубликованное на её странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Каролины Плишковой в «Инстаграме».
Напомним, в сентябре 2020 года Бажин прекратил сотрудничество с Даяной Ястремской, с которой работал с ноября 2019 года. Под его руководством 20-летняя украинка выиграла 15 матчей из 23.
Бажин тренировал Наоми Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс. Осаку Бажин привёл к двум трофеям на турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира.
- 27 ноября 2020
-
20:46
-
19:27
-
15:16
-
12:34
-
12:09
-
11:30
-
10:54
-
09:36
-
09:17
- 26 ноября 2020
-
23:57
-
22:13
-
21:37
-
20:55
-
20:45
-
19:39
-
17:48
-
16:59
-
15:27
-
14:33
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
11:33
-
10:40
-
09:34
-
00:59
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:43
-
19:32
-
19:08
-
18:30
-
16:20
-
15:13
-
14:38
-
13:59