Медведев — об идеальном дне: выиграть ТБШ и стать первым в мировом рейтинге фэнтези АПЛ

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём увлечении Fantasy Premier League — игрой, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов из клубов английской Премьер-лиги, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачётные баллы.



«В ФПЛ начал играть пять лет назад. Узнал от друзей о правилах и зарегистрировался прямо в середине сезоне, не претендуя ни на какие призы. С тех пор я играю каждый сезон — действительно очень интересная штука, которая занимает меня на выходных. Эти паузы на международные матчи не люблю во многом именно из-за отсутствия ФПЛ.



Какой именно я тип игрока? Всё зависит от команды, которую я имею на конкретный момент. Часто я делаю одну и ту же ошибку — убираю парня, заносящего очки, и жду, что он остановится. Зачастую это становится неверным решением, но иногда это помогает мне получить серьёзный буст в таблице.



Что касается всех моих перелётов, то да, следить за командой бывает непросто — часовые пояса, матчи в выходные. Пару раз я пропускал дедлайн, но обычно помогает уведомление от официального приложения. Сейчас ещё проще — сезон закончен, и я могу наслаждаться просмотром футбола и следить за своей командой.



Выиграть ТБШ или стать первым в мировом рейтинге FPL? Хах, хочу выиграть „Шлем“, конечно. Тем не менее, если в этот же день я обнаружу себя на первой строчке мирового рейтинга FPL, это будет самый счастливый день в моей жизни», — сказал Даниил в интервью прошлогоднему победителю FPL Яну Ирвингу.



С командой Даниила Медведева на FPL можно ознакомиться по ссылке. Россиянин соревнуется в одной лиге с другими известными теннисистами: Давидом Гоффеном, Джейми Марреем, Раду Алботом, Лиамом Броди и другими.