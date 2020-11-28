Хуан-Мартин дель Потро рассказал о первостепенной цели в теннисе

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, восстанавливающийся после травмы колена, рассказал о планах по продолжению карьеры, а также назвал первостепенную цель в теннисе.

«Есть большое желание продолжать играть, но вернуться будет, конечно, непросто. Но я точно буду предпринимать все попытки, чтобы вновь оказаться на корте.

Из-за чёртовой пандемии Олимпиада в Токио будет проведена в следующем году. Был бы очень счастлив выступить на ней. Вообще я уже поставил себе цель — выступить на Олимпийских играх. И если принять участие на них не получится, то из любви к теннису я продолжу заниматься самообманом, так как желаю завершить карьеру на корте», — приводит слова аргентинца ESPN.

Высшее достижение Хуана-Мартина дель Потро в турнирах «Большого шлема» — победа в Открытом чемпионате США 2009 года. Кроме того, он дважды выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона.