Рууд — о первой встрече с Федерером: когда Роджер зашёл в помещение, все замолчали

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об отношении к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру.



«Наша первая встреча состоялась несколько лет назад в Мельбурне. Мы сидели в большом кафе, где обычно обедают игроки. Когда вошёл Федерер, все прекратили разговоры и лишь смотрели в его сторону — зашла легенда. От него веяло крутостью. Представляете, он даже выглядел чуть выше ростом.



Если вспоминать наш с ним матч на „Ролан Гаррос“, то не могу уснуть всю ночь. Лежал и думал о том, как выйду на корт вместе с абсолютной легендой нашего вида спорта», — цитирует Рууда Tennis World USA.



Встреча Федерера и Рууда на «Ролан Гаррос» — 2019 завершилась победой швейцарца со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8).