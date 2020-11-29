Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рууд — о первой встрече с Федерером: когда Роджер зашёл в помещение, все замолчали

Рууд — о первой встрече с Федерером: когда Роджер зашёл в помещение, все замолчали
Теннис / ATP 0

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об отношении к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру.

«Наша первая встреча состоялась несколько лет назад в Мельбурне. Мы сидели в большом кафе, где обычно обедают игроки. Когда вошёл Федерер, все прекратили разговоры и лишь смотрели в его сторону — зашла легенда. От него веяло крутостью. Представляете, он даже выглядел чуть выше ростом.

Если вспоминать наш с ним матч на „Ролан Гаррос“, то не могу уснуть всю ночь. Лежал и думал о том, как выйду на корт вместе с абсолютной легендой нашего вида спорта», — цитирует Рууда Tennis World USA.

Встреча Федерера и Рууда на «Ролан Гаррос» — 2019 завершилась победой швейцарца со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020