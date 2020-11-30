Анастасия Потапова выложила фотографию в купальнике на пляже в Дубае
Российская теннисистка Анастасия Потапова проводит отдых в Дубае в период межсезонья. Спортсменка в своём «инстаграме» опубликовала фотографию, на которой она загорает на пляже у гостиницы Бурдж-эль-Араб.
«Сиеста», — написала Потапова.
Фотографию можно посмотреть в официальном «инстаграме» Потаповой.
Ранее в комментариях под подобной фотографией теннисистки произошёл конфликт между спортсменкой и её фанатом. Поклонник обвинил Потапову в том, что она «валяется на пляжах» и назло способствует его проигрышам в ставках. В ответ на это теннисистка посоветовала ему позаботиться о скорейшем трудоустройстве.
В обновлённом рейтинге WTA от 30 ноября российская теннисистка Анастасия Потапова занимает 101-ю строчку.
Анастасия Потапова покинула топ-100 рейтинга WTA
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