Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Источник: Australian Open начнётся 1 или 8 февраля

Источник: Australian Open начнётся 1 или 8 февраля
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Решение о датах проведения Открытого чемпионата Австралии будет объявлено в ближайшее время. Возможно, уже завтра, 1 декабря, сообщает The Age.

Переговоры о проведении турнира близятся к завершению. По информации издания, пока ещё не исключена дата начала соревнований 25 января, но наиболее вероятно, что турнир «Большого шлема» стартует 1 или даже 8 февраля.

Ещё на минувшей неделе ATP объявила игрокам, что они смогут тренироваться в течение 14-дневного карантина. Это означает, что игрокам и их командам необходимо будет организовать безопасный способ передвижения из аккредитованных отелей до теннисного центра и обратно. Планируется, что отелей, куда поселят игроков, будет три. Арендовать частные дома с тренажёрными залами и тренировочными площадками теннисистам не позволят.

Теннисистам разрешат тренировки во время двухнедельного карантина перед Australian Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020