Отец Ястремской: когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр подвёл итоги сезона-2020, который его дочь начинала под руководством нового тренера Саши Бажина, который ранее работал с Сереной Уильямс, Каролиной Возняцки и Наоми Осакой. Ястремская рассталась с Бажиным в сентябре, после того как тренер поздравил Осаку с победой над своей нынешней подопечной.
«Саша Бажин — хороший тренер, очень услужливый, внимательный, но оказалось, что не наш. С ним Даяна получила очередной опыт. Не считаю это ошибкой, но и плюсов, к сожалению, не вижу.
В первую очередь хочется отметить, что Даяна очень непростая девочка, с ней нелегко. Решение о сотрудничестве с Сашей Бажиным было у нас обоюдным. Мы действительно прошли с ним хорошую подготовку, думали о новой тактике её игры, а в итоге имеем что имеем.
Даяна очень сильно чувствует людей, это её дар, и ей сложно. Ей очень важны отношения в целом — как на корте, так и вне корта. Характер не даёт ей себя обмануть. Тем более этот сезон проходил без моего прямого участия и влияния, я был просто наблюдателем, как и мама. Наша миссия состояла только в организационных вопросах, поэтому я дал Даяне возможность начать делать ошибки и набираться опыта самостоятельно.
Что касается причины расставания, Даяна чётко поняла, что не будет больше ничего хорошего в этом сотрудничестве. Даяна — властная девочка, требует соответствующего внимания. Например, когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом», — приводит слова Ястремского «Большой теннис Украины».
- 1 декабря 2020
-
00:32
-
00:20
- 30 ноября 2020
-
23:17
-
21:42
-
19:57
-
18:11
-
17:40
-
15:46
-
14:54
-
13:49
-
11:40
-
10:15
-
10:04
-
09:24
-
07:14
-
00:54
- 29 ноября 2020
-
23:56
-
23:23
-
22:09
-
21:33
-
20:08
-
19:08
-
18:29
-
17:41
-
16:50
-
13:04
-
09:58
-
01:01
-
00:20
- 28 ноября 2020
-
23:16
-
21:20
-
19:51
-
18:10
-
17:33
-
16:59