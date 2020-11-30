Отец Ястремской: когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр подвёл итоги сезона-2020, который его дочь начинала под руководством нового тренера Саши Бажина, который ранее работал с Сереной Уильямс, Каролиной Возняцки и Наоми Осакой. Ястремская рассталась с Бажиным в сентябре, после того как тренер поздравил Осаку с победой над своей нынешней подопечной.

«Саша Бажин — хороший тренер, очень услужливый, внимательный, но оказалось, что не наш. С ним Даяна получила очередной опыт. Не считаю это ошибкой, но и плюсов, к сожалению, не вижу.

В первую очередь хочется отметить, что Даяна очень непростая девочка, с ней нелегко. Решение о сотрудничестве с Сашей Бажиным было у нас обоюдным. Мы действительно прошли с ним хорошую подготовку, думали о новой тактике её игры, а в итоге имеем что имеем.



Даяна очень сильно чувствует людей, это её дар, и ей сложно. Ей очень важны отношения в целом — как на корте, так и вне корта. Характер не даёт ей себя обмануть. Тем более этот сезон проходил без моего прямого участия и влияния, я был просто наблюдателем, как и мама. Наша миссия состояла только в организационных вопросах, поэтому я дал Даяне возможность начать делать ошибки и набираться опыта самостоятельно.

Что касается причины расставания, Даяна чётко поняла, что не будет больше ничего хорошего в этом сотрудничестве. Даяна — властная девочка, требует соответствующего внимания. Например, когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом», — приводит слова Ястремского «Большой теннис Украины».