Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Ястремский не исключил возращения в тренерский штаб дочери Даяны

Александр Ястремский не исключил возращения в тренерский штаб дочери Даяны
Теннис / WTA 0

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр не исключил вероятности, что в сезоне-2021 вернётся в тренерский штаб дочери.

«В новом сезоне я, возможно, вернусь в команду Даяны, по крайней мере, я так надеюсь. На данный момент у нас сложилась новая команда, очень позитивная, целеустремленная. Для нас это главное! Хвастаться их достижениями нет смысла. Все достижения будут, все покажет время. Сейчас мы делаем полный акцент на предсезонной подготовке и тяжёлой работе.

Будем надеяться, что в WTA всё-таки найдут решения, которые позволят в такое трудное время проводить турниры. Наша главная задача сейчас — это сохранять терпение и оставаться здоровыми. Уверен, что наше время ещё наступит!» приводит слова Ястремского «Большой теннис Украины».

Даяна Ястремская: разочаровывающая концовка сезона для меня
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020