Александр Ястремский не исключил возращения в тренерский штаб дочери Даяны

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр не исключил вероятности, что в сезоне-2021 вернётся в тренерский штаб дочери.

«В новом сезоне я, возможно, вернусь в команду Даяны, по крайней мере, я так надеюсь. На данный момент у нас сложилась новая команда, очень позитивная, целеустремленная. Для нас это главное! Хвастаться их достижениями нет смысла. Все достижения будут, все покажет время. Сейчас мы делаем полный акцент на предсезонной подготовке и тяжёлой работе.



Будем надеяться, что в WTA всё-таки найдут решения, которые позволят в такое трудное время проводить турниры. Наша главная задача сейчас — это сохранять терпение и оставаться здоровыми. Уверен, что наше время ещё наступит!» приводит слова Ястремского «Большой теннис Украины».