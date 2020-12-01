Александр Ястремский не исключил возращения в тренерский штаб дочери Даяны

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр не исключил вероятности, что в сезоне-2021 вернётся в тренерский штаб дочери.
«В новом сезоне я, возможно, вернусь в команду Даяны, по крайней мере, я так надеюсь. На данный момент у нас сложилась новая команда, очень позитивная, целеустремленная. Для нас это главное! Хвастаться их достижениями нет смысла. Все достижения будут, все покажет время. Сейчас мы делаем полный акцент на предсезонной подготовке и тяжёлой работе.
Будем надеяться, что в WTA всё-таки найдут решения, которые позволят в такое трудное время проводить турниры. Наша главная задача сейчас — это сохранять терпение и оставаться здоровыми. Уверен, что наше время ещё наступит!» приводит слова Ястремского «Большой теннис Украины».
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