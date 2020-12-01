Кирстен Флипкенс: почему бы не перенести турниры в Дохе и Дубае на январь?

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала возможный перенос Открытого чемпионата Австралии из-за объявленного в стране карантина.

«Я понимаю, что сказать гораздо проще, чем сделать, но почему бы не перенести на январь турниры в Дубае и Дохе и дать Австралии больше времени? Просто мысли вслух», — написала бельгийка в своём «твиттере».

Решение о датах проведения Открытого чемпионата Австралии будет объявлено в ближайшее время.



Переговоры о проведении турнира близятся к завершению. По информации издания, пока ещё не исключена дата начала соревнований 25 января, но наиболее вероятно, что турнир «Большого шлема» стартует 1 или даже 8 февраля.



Ещё на минувшей неделе ATP объявила игрокам, что они смогут тренироваться в течение 14-дневного карантина.



