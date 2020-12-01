Кирстен Флипкенс: почему бы не перенести турниры в Дохе и Дубае на январь?

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала возможный перенос Открытого чемпионата Австралии из-за объявленного в стране карантина.
«Я понимаю, что сказать гораздо проще, чем сделать, но почему бы не перенести на январь турниры в Дубае и Дохе и дать Австралии больше времени? Просто мысли вслух», — написала бельгийка в своём «твиттере».
Решение о датах проведения Открытого чемпионата Австралии будет объявлено в ближайшее время.
Переговоры о проведении турнира близятся к завершению. По информации издания, пока ещё не исключена дата начала соревнований 25 января, но наиболее вероятно, что турнир «Большого шлема» стартует 1 или даже 8 февраля.
Ещё на минувшей неделе ATP объявила игрокам, что они смогут тренироваться в течение 14-дневного карантина.
- 1 декабря 2020
-
02:37
-
00:32
-
00:20
- 30 ноября 2020
-
23:17
-
21:42
-
19:57
-
18:11
-
17:40
-
15:46
-
14:54
-
13:49
-
11:40
-
10:15
-
10:04
-
09:24
-
07:14
-
00:54
- 29 ноября 2020
-
23:56
-
23:23
-
22:09
-
21:33
-
20:08
-
19:08
-
18:29
-
17:41
-
16:50
-
13:04
-
09:58
-
01:01
-
00:20
- 28 ноября 2020
-
23:16
-
21:20
-
19:51
-
18:10
-
17:33