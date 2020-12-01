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Федерер анонсировал выпуск атрибутики под логотипом RF. За права на него он спорил с Nike

Федерер анонсировал выпуск атрибутики под логотипом RF. За права на него он спорил с Nike
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер официально объявил о возвращении логотипа RF. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» заявил, что уже 8 декабря в продажу поступят кепки RF от Uniqlo.

«После долгого ожидания и тщательной проработки мы с Uniqlo рады объявить о возвращении кепок RF. Эта кепка много значит для меня и моих поклонников. Это даёт нам видимую связь, и я признателен за возможность добиваться успеха благодаря этой поддержке.

Хочу поблагодарить Uniqlo за эту работу и с нетерпением жду встречи со всеми в ближайшем будущем. С наилучшими пожеланиями. Роджер", — говорится в обращении Федерера на сайте бренда.

Видео доступно в «твиттере» Роджера Федерера.

Напомним, в 2018 году швейцарец прекратил многолетние отношения с Nike и подписал десятилетний контракт с Uniqlo. С тех пор атрибутика Федерера стала выпускаться без фирменной «нашивки» — права на логотип RF принадлежали Nike, тогда как сам Роджер вёл переговоры с компаний.

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Роджер вовремя сделал операцию и отсудил логотип, которым два года назад пожертвовал ради нового контракта на $ 300 млн.
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