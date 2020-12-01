«Угадайте, что мы снимаем?» Шарапова поделилась новой фотографией

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова выложила новое фото на своей странице в «Твиттере».



«Угадайте, что мы снимаем?» — подписала снимок бывшая теннисистка.

Россиянка за свою спортивную карьеру побеждала в пяти турнирах серии «Большого шлема», став обладательницей так называемого «Карьерного шлема», так как она выиграла все четыре элитных турнира в разные годы. Победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров в парном разряде. Серебряный призёр Олимпийских игр и победительница Итогового чемпионата WTA в 2004 году.



Шарапова является одним из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов планеты. 26 февраля 2020 года она объявила о завершении спортивной карьеры.