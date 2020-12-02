Вандевей — о том, как получила травму: у меня в руках взорвалась тарелка

Американская теннисистка Коко Вандевей рассказала, при каких обстоятельствах получила очередную травму.



«Я пыталась скрыть эту историю, так как всё это очень странно. Пыталась разогреть суп в микроволновке, но выяснилось, что тарелка не предназначена для этого. Она взорвалась прямо в моих руках — осколок повредил на моём мизинце нерв и два сухожилия.



Уже два с половиной месяца восстанавливаюсь, а через три дня мне предстоит операция. В настоящее время моя главная задача — заставить мизинец сгибаться. Пока безрезультатно», — цитирует Вандевей Tennis.com.



Из-за различных травм экс девятая ракетка мира провела в 2020 году лишь 10 официальных матчей. В 2019 году в её активе 14 побед в 22 играх. Свой лучший сезон Коко провела в 2017 году, когда пробилась в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата США. На Уимблдоне-2017 она играла в четвертьфинале.