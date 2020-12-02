Вандевей — о том, как получила травму: у меня в руках взорвалась тарелка

Американская теннисистка Коко Вандевей рассказала, при каких обстоятельствах получила очередную травму.
«Я пыталась скрыть эту историю, так как всё это очень странно. Пыталась разогреть суп в микроволновке, но выяснилось, что тарелка не предназначена для этого. Она взорвалась прямо в моих руках — осколок повредил на моём мизинце нерв и два сухожилия.
Уже два с половиной месяца восстанавливаюсь, а через три дня мне предстоит операция. В настоящее время моя главная задача — заставить мизинец сгибаться. Пока безрезультатно», — цитирует Вандевей Tennis.com.
Из-за различных травм экс девятая ракетка мира провела в 2020 году лишь 10 официальных матчей. В 2019 году в её активе 14 побед в 22 играх. Свой лучший сезон Коко провела в 2017 году, когда пробилась в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата США. На Уимблдоне-2017 она играла в четвертьфинале.
- 2 декабря 2020
-
18:31
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
14:20
-
11:59
-
11:16
-
11:11
-
09:48
-
09:37
-
00:56
- 1 декабря 2020
-
23:31
-
22:44
-
20:27
-
20:01
-
19:28
-
18:53
-
13:34
-
12:25
-
12:04
-
11:05
-
02:37
-
00:32
-
00:20
- 30 ноября 2020
-
23:17
-
21:42
-
19:57
-
18:11
-
17:40
-
15:46
-
14:54
-
13:49
-
11:40
-
10:15
-
10:04