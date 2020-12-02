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Вандевей — о том, как получила травму: у меня в руках взорвалась тарелка

Вандевей — о том, как получила травму: у меня в руках взорвалась тарелка
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Коко Вандевей рассказала, при каких обстоятельствах получила очередную травму.

«Я пыталась скрыть эту историю, так как всё это очень странно. Пыталась разогреть суп в микроволновке, но выяснилось, что тарелка не предназначена для этого. Она взорвалась прямо в моих руках — осколок повредил на моём мизинце нерв и два сухожилия.

Уже два с половиной месяца восстанавливаюсь, а через три дня мне предстоит операция. В настоящее время моя главная задача — заставить мизинец сгибаться. Пока безрезультатно», — цитирует Вандевей Tennis.com.

Из-за различных травм экс девятая ракетка мира провела в 2020 году лишь 10 официальных матчей. В 2019 году в её активе 14 побед в 22 играх. Свой лучший сезон Коко провела в 2017 году, когда пробилась в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата США. На Уимблдоне-2017 она играла в четвертьфинале.

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