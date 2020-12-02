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Наставники Медведева и Рублёва претендуют на звание лучшего тренера 2020 года

Наставники Медведева и Рублёва претендуют на звание лучшего тренера 2020 года
Теннис / ATP 0

ATP на своём официальном сайте огласила имена пяти специалистов, которые претендуют на награду лучшему тренеру года. В список вошли Хуан Игнасио Чела (тренер Диего Шварцмана), Риккардо Пьятти (тренер Янника Синнера), Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева), Николас Массу (тренера Доминика Тима) и Фернандо Висенте (тренер Андрея Рублёва).

Список номинантов составлялся тренерами, они же и определят победителя в результате голосования.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года. Помимо 23-летнего уроженца Москвы награду могут завоевать представитель Аргентины Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и Уго Умбер из Франции.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года лучшим тренером был признан наставник Медведева Жиль Сервара.

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