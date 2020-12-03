Энди Маррей: мне нужно было есть более полезную пищу и лучше спать

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей признал, что для выхода на прежний уровень ему стоит больше внимания уделять своему организму.

«После „Ролан Гаррос“ я воспользовался аппаратом, который измеряет процент жира в организме. Результат был не так хорош по сравнению с прежними годами. Я упорно трудился, но мог делать это лучше. Мне нужно было есть более полезную пищу и лучше спать.

За последние годы у меня случались моменты, когда я терял мотивацию из-за травм и других причин. Я не работал так, как нужно. Конечно, с возрастом некоторые вещи нужно делать иначе, но всё равно стоит усердно трудиться, чтобы оставаться в форме. Нужно проводить больше времени со своим физиотерапевтом", — приводит слова Маррея Ubitennis.