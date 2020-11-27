Маррей: высказывание Виландера дало мне мотивацию

Британский теннисист Энди Маррей вспомнил высказывание Матса Виландера, наделавшее много шума в теннисной среде в начале сентября.
После поражения шотландца в первом круге «Ролан Гаррос» — 2020 от швейцарца Стэна Вавринки Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять «уайлд-кард», не дав таким образом шанса кому-то из молодых игроков.
«Такие высказывания дают тебе мотивацию, пусть и краткосрочную. В целом это помогает. Впрочем, о долгосрочных перспективах я и не думаю — мыслей сейчас хватает. После „Ролан Гаррос“ я провёл ряд тестов, попытался сконцентрироваться на ощущениях.
Недавно Даниэла Гантухова спросила меня о причине, по которой я хочу вернуться в теннис. Знаете, в последнее время я отладил питание, показываю солидные результаты в зале. До старта нового сезона ещё 10-12 недель — за это время боксёр успевает чуть ли не с нуля подготовиться к крупному бою. Почему нет? Мне надо изменить своё восприятие, тогда я смогу достичь всего, чего хочу», — цитирует Маррея Tennis World USA.
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