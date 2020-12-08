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Тарпищев: я уговорил Веснину выступить на Олимпиаде

Тарпищев: я уговорил Веснину выступить на Олимпиаде
Теннис / Олимпиада 0

Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина сможет принять участие в Играх в Токио, которые пройдут в 2021 году.

«Я уговорил Веснину выступить на Олимпиаде. Сможет ли она выйти на свой прежний уровень? Если будет тренироваться, то сможет. В паре не такая нагрузка, как в одиночке. Особенно у женщин. Да, у неё будет не так много турниров. Но у всех такие же условия. У тех падает форма, а она будет только набирать. Для неё большой нагрузки не будет. Ей это нормально. Идеальная напарница для Весниной? Тут можно такие варианты рассматривать – со Звонарёвой, с Кузнецовой и с Кудерметовой. Но есть ещё Павлюченкова. Вот четыре человека, с кем она может сыграть. Но надо знать, у кого какая будет форма», — сказал Тарпищев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Уговорил Веснину выступить в Токио». Тарпищев рассказал о планах олимпийской чемпионки
А также о том, почему Медведев обыграл Тима в финале Итогового, и как вернуть форму Хачанову.
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