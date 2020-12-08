Анна Блинкова разгромно проиграла на старте турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире ITF в Дубае (ОАЭ) под четвёртым номером. не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. она проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Блинкова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Кырстя поспорит с одной из итальянок — либо с Ясмине Паолини, либо с Элизабеттой Коччаретто (Q).
Под первым номером на турнире Al Habtoor Tennis Challenge посеяна француженка Кристина Младенович. Соревнования в Дубае завершатся 13 декабря.
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