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Новак Джокович решил переехать в Испанию. Он купил дом с 9 спальнями и 8 ванными комнатами

Новак Джокович решил переехать в Испанию. Он купил дом с 9 спальнями и 8 ванными комнатами
Теннис / ATP 0

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович принял решение переехать из Монте-Карло (Монако) в Марбелью (Испания), сообщает Telegraf.

Во время первой волны пандемии коронавируса Новак находился в Марбелье, и это место ему очень понравилось. Именно здесь он позже восстанавливался после того, как сам заразился коронавирусом на Adria Tour. Изначально серб планировал лишь снимать дом в Испании, но в итоге купил его за € 10 млн.

Вилла расположена в престижном районе Марбельи с видом на море и горы. В доме 9 спален и 8 ванных комнат. В распоряжении Джоковича также будут бассейн, теннисный корт, большой сад. В доме есть спортивный зал, комнаты для игры в настольный теннис и снукер, а также домашний кинотеатр.

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