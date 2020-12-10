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«Какая есть. Всем нравиться не хочу». Арина Соболенко опубликовала новое фото

«Какая есть. Всем нравиться не хочу». Арина Соболенко опубликовала новое фото
Теннис / WTA 0

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «Инстаграме» своё новое фото и дала понять, что не стремится понравиться всем.

«Какая есть. Всем нравиться не хочу», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.

Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).

За карьеру 22-летняя уроженка Минска выиграла восемь турниров в одиночном разряде. Межсезонье Соболенко проводит в родном городе.

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А ещё Арина Соболенко претендует на звание теннисистки года.
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