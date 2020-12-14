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Надаль: не сказал бы, что со мной тяжело работать — я даже тренеров никогда не менял

Надаль: не сказал бы, что со мной тяжело работать — я даже тренеров никогда не менял
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, с кем из теннисистов, с которым ему не удалось сыграть, он бы хотел провести матч.

«Я бы не сказал, что со мной тяжело работать. Я не упрямый, да и в целом — я даже тренеров никогда не менял.

Мало кто может сказать, что я выгонял кого-то из команды. Обычно всё протекало по двум сценариям: либо я находил отличный людей, либо же считал других идеальными и сам пытался подстроиться под них. Когда же что-то шло не так, преимущественно я искал проблему в себе, а не в них», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

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