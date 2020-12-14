Моника Селеш ответила на вопрос о величайшем теннисисте в истории

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Моника Селеш ответила на вопрос о том, кого из игроков «Большой тройки» можно будет считать величайшим в истории. В «Большую тройку» включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Величайший игрок из „Большой тройки“? Думаю, им станет тот, кто дольше всех будет оставаться здоровым. Они играют в разном стиле. Здорово, что молодые игроки видят, как можно стать чемпионами, играя по-разному», — приводит слова Селеш Tennis World USA.

За карьеру Федерер и Надаль выиграли по 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Джокович — 17. 2020 год Джокович завершит на первой строчке рейтинга ATP, Надаль — на второй, а Федерер — на пятой.

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