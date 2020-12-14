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Роджер Федерер: если моя карьера на этом закончится, то конец получился невероятным

Роджер Федерер: если моя карьера на этом закончится, то конец получился невероятным
Теннис / Большой шлем 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер на церемонии награждения Sports Awards в Швейцарии признался, что полученная награда может стать достойной точкой в его карьере. Бывшая первая ракетка мира был признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет. В голосовании он опередил олимпийских чемпионов Дарио Колонью и Пирмина Цурбриггена.

«Надеюсь, я смогу ещё что-то показать в 2021 году. Но если моя карьера на этом закончится, то конец на Sports Awards — это невероятно», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

Федерер продолжает восстанавливаться после двух операций на колене. По словам Роджера, он, скорее всего, не успеет набрать форму к Открытому чемпионату Австралии 2021 года.

Роджер Федерер: мне будет нелегко набрать форму к Australian Open
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