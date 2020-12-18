Лайович: забавно иногда не платить за счёт в ресторанах из-за своей популярности

Сербский теннисист Душан Лайович рассказал, при каких обстоятельствах ему помогло знакомство с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.



«Забавно иногда не платить за счёт в ресторанах только из-за своей популярности — нас узнают, ну и всё такое. Однажды мне помогло знакомство с Новаком — благодаря ему я попал в один из ресторанов Лос-Анджелеса», — цитирует Лайовича пресс-служба ATP.



30-летний серб завершил сезон в ранге 26-й ракетки мира. В 30 проведённых в 2020 году матчах он одержал 14 побед. Сезон Лайович завершил пятью поражениями. В начале сезона Лайович, выступая в одной команде с Джоковичем, стал победителем ATP Cup — в финале сербы обыграли сборную Испании.