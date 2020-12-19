Новак Джокович подарил больнице в Белграде компьютерный томограф за 210 тыс. евро

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил больницу имени Драгиши Мишовича в Белграде и лично передал госпиталю компьютерный томограф стоимостью 210 тысяч евро, который поможет в обследовании больных коронавирусом. Томограф – это вклад Благотворительного фонда Джоковича в борьбу с COVID-19.
«Елена Джокович и я надеемся, что это пожертвование поможет нашим врачам бороться с COVID-19», — написал Джокович на своей странице в «Твиттере».
Фотографии можно посмотреть на странице Новака Джоковича в «Твиттере».
По итогам завершившегося сезона Джокович финишировал на вершине рейтинга АТР в шестой раз в карьере. В истории тенниса такой показатель покорялся лишь американцу Питу Сампрасу. В 46 матчах Новак одержал 41 победу. В его активе четыре трофея, в том числе победа на Открытом чемпионате Австралии.
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