На Australian Open заявились все теннисистки из топ-100, кроме Суарес-Наварро и Таунсенд

На Открытый чемпионат Австралии 2021 года заявились все теннисистки из топ-100 рейтинга WTA, кроме Карлы Суарес-Наварро из Испании, у которой была обнаружена злокачественная опухоль, и американки Тейлор Таунсенд, которая ждёт ребёнка. Об этом сообщает Tennisforum.

По защищённому рейтингу на Australian Open заявлены четыре теннисистки: Вера Звонарёва (Россия), Ярослава Шведова (Казахстан), Кэти Бултер (Великобритания) и Мона Бартель (Германия).

Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» — Australian Open — начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по пять часов в день. Действующая чемпионка турнира — американка Софья Кенин.