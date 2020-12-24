Иванович и Швайнштайгер поделились новогодним фото

Экс первая ракетка мира Ана Иванович и её муж, чемпион мира по футболу Бастиан Шванштайгер, поделились новым фото в «Инстаграме» теннисистки.



«Мы уже поставили ёлку. А как у вас с подготовкой к праздникам?» — подписан снимок.

Фотография доступна в официальном «твиттере» Аны Иванович.



Ранее 33-летняя сербская спортсменка, в конце 2016 года года объявившая о завершении карьеры, оценила возможность возобновления выступлений.



12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос-2008», финалистка Кубка Федерации 2012 года вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. У них двое детей. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде.