Иванович и Швайнштайгер поделились новогодним фото
Экс первая ракетка мира Ана Иванович и её муж, чемпион мира по футболу Бастиан Шванштайгер, поделились новым фото в «Инстаграме» теннисистки.
«Мы уже поставили ёлку. А как у вас с подготовкой к праздникам?» — подписан снимок.
Фотография доступна в официальном «твиттере» Аны Иванович.
Ранее 33-летняя сербская спортсменка, в конце 2016 года года объявившая о завершении карьеры, оценила возможность возобновления выступлений.
12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос-2008», финалистка Кубка Федерации 2012 года вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. У них двое детей. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде.
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