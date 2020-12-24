Медведев: Москва — не лучшее место для тренировок

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова Марата Сафина, который заявил, что ни Медведев, ни Андрей Рублёв не добились бы нынешних высот, уехав в детстве из России. Ранее такой же тезис высказал и Рублёв.



«К сожалению, на данный момент тренироваться в России и выйти на высокий уровень тяжелее, чем если ты находишься, например, в Европе. По ряду причин. Москва – слишком большой город, чтобы провести идеальный тренировочный день, по крайнее мере я так считаю. Играть на открытых кортах получится, если повезёт, четыре месяца в году. На дорогу уходит очень много времени, предугадать которое невозможно», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.



В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.



Во время карантина в Австралии он будет тренироваться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.