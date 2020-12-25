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Рублёв рассказал, на каком турнире выступит перед Australian Open

Рублёв рассказал, на каком турнире выступит перед Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился планами на начало нового сезона в АТР-туре.

«Сперва я проведу праздничные дни в России, а уже потом отправлюсь на ATP Cup в Австрии. Там я и подготовлюсь к Australian Open», — цитирует Рублёва Marca.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). Стоит отметить, что турниры в Аделаиде и Дохе в прошлом сезоне проходили в одно время с ATP Cup, на который Андрей не отобрался по рейтингу.

По итогам года Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

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